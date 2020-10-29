“المعلومة” تنشر قائمة الملاعب المرخصة في العراق

2020/10/29 | 19:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاص ..

تنشر وكالة “المعلومة” قائمة بالملاعب المرخصة في العراق.

وحصلت الملاعب ادناه على الرخصة بعدما اجرت لجنة التراخيص جولة ميدانية واطلعت على جميع التفاصيل.

وكي يحصل الملعب على الرخصة، يجب ان يستوفي جميع الشروط المتعلقة بجودة الارضية والبنى التحتية.



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