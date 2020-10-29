2020/10/29 | 19:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل لقاء الزمالك المصري وضيفه الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دوري أبطال أفريقيا..



تأجيل مباراة الزمالك والرجاء مجددا وكالة الصحافة المستقلة.

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