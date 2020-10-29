محدث.. ارتفاع قوي للدولار الأمريكي بعد بيانات اقتصادية

2020/10/29 | 19:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسع الدولار الأمريكي مكاسبه أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان بيانات اقتصادية.

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