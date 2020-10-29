لجنة عليا عراقية - مصرية مشتركة تبدأ اجتماعاتها في بغداد

2020/10/29 | 19:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت في العاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس، اجتماعات اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة، تمهيدا لإعداد مذكرات التفاهم بين البلدين....

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