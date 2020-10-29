الحداد يستنكر جريمة المقدادية ويوجه دعوة للعشائر في ديالى

2020/10/29 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

استنكر عضو الرئاسة في مجلس النواب، بشير خليل الحداد، العملية الإرهابية التي قام خلالها تنظيم داعش بقتل 5 اشخاص من قبيلة بني كعب بينهم أحد شيوخ القبيلة، في محافظة ديالى، فيما وجه دعوة إلى العشائر وأبناء المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي للحداد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بشير خليل الحداد، يستنكر وبشدة الجريمة النكراء التي استهدف الأبرياء من أهلنا في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى".

وطالب الحداد، بحسب البيان، بـ"الكشف عن تفاصيل الحادث الإجرامي ومحاسبة المقصرين ومراجعة الملف الأمني من القيادات الماسكة للأرض وتشخيص الخروقات واتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة".

ودعا عضو رئاسة البرلمان، "العشائر الأصيلة والأهالي في عموم محافظة ديالى للتعاون مع قوات الجيش والأجهزة الأمنية وتفعيل الجهد الإستخباراتي لصد الجريمة والعمليات الإرهابية وملاحقة المطلوبين للعدالة".

وشيع المئات من أهالي قضاء المقدادية، ثاني أكبر مدن محافظة ديالى، أمس الأربعاء، جثامين شهداء مجزرة الخيلانية، التي راح ضحيتها خمسة من أفراد قبيلة بني كعب، بينهم الشيخ فضاله الكعبي، أحد شيوخ القبيلة المعروفين، وسط حالة من الغضب والحزن الشديدين، مع المطالبة بإنهاء نزيف الدماء، خاصة مع تكرار المجازر الدامية في المحافظة، خلال الاشهر الماضية.

واشترك الشيخ فضاله الكعبي وقبيلته، في مقاتلة تنظيم داعش حينما كان يسيطر على أجزاء من المحافظة، ويرجع أن تكون العملية انتقاما من قبل التنظيم.

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