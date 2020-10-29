الاتحاد الافريقي يؤجل رسميا مباراة الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال أفريقيا لأجل غير مسمى

2020/10/29 | 19:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، رسميا، تأجيل مباراة الزمالك المصري والرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.وقال الاتحاد على موقعه بتويتر :بناءً على طلب السلطات المصرية، تم تأجيل موعد النهائيكما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا إلى أجل غير مسمى.وكان من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والرجاء يوم 24 تشرين الاول الحالي ، قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم 1تشرين الثاني المقبل، بسبب إصابة عدة لاعبين من الرجاء بفيروس كورونا المستجد، ليتم تأجيلها مجددا.أما المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا فكان من المقرر أن تقام يوم الجمعة، 6 من الشهرالمقبل.وصعد الأهلي المصري إلى المباراة النهائية بفوزه 2/0 و3/1 على الوداد المغربي، في حين فاز الزمالك على الرجاء 1/0 في ذهاب نصف النهائي في المغرب./انتهى3

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