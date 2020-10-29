2020/10/29 | 19:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أدانت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، الهجوم الذي وقع في قضاء المقدادية في ديالى والذي راح ضحيته العديد من ابناء قبيلة بني كعب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تصف هجمة داعش ضد أبناء قبيلة بني كعب بـ"الوحشية" ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تصف هجمة داعش ضد أبناء قبيلة بني كعب بـ"الوحشية" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).