2020/10/29 | 19:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حدد مديرية مرور السليمانية، غد الجمعة موعداً لتطبيق قرار تغريم سواق المركبات غير المرتدين للكمامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرور السليمانية: غداً موعدنا مع غير المرتدين للكمامة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرور السليمانية: غداً موعدنا مع غير المرتدين للكمامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).