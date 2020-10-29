2020/10/29 | 19:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

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قررت لجنة المسابقات بالهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، نقل مباراة نفط ميسان ضد الديوانية في الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز إلى ملعب جديد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للمرة الثانية..



تغيير ملعب مباراة نفط ميسان والديوانية وكالة الصحافة المستقلة.

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