محافظة كربلاء تحدد سعر أمبير المولدات الاهلية لشهر تشرين الثاني المقبل

2020/10/29 | 19:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت محافظة كربلاء المقدسة، سعر امبير

المولدات الاهلية لشهر تشرين الثاني

المقبل، بـ(3000) دينار لكل امبير مقابل 3

ساعات تشغيل للخط العادي، فيما قررت ان

يكون سعر الامبير للخط الذهبي بمبلغ (4000)

دينار

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