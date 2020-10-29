2020/10/29 | 19:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الخميس،

القاء القبض على شخص قادم من محافظة ذي

قار، حاول حرف التظاهرات السلمية عن

مسارها، وبحوزته ادوات يريد الاعتداء

بها على القوات الأمنية.

وقالت الشرطة في بيان تلقت وكالة ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء: القبض على شخص من "ذي قار" حاول حرف التظاهرات السلمية عن مسارها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء: القبض على شخص من "ذي قار" حاول حرف التظاهرات السلمية عن مسارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).