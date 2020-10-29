الربيعي مخاطباً الكاظمي .. ما هي المعايير التي اعتمدتها في أختيار أمين جديد للأمين السابق

2020/10/29 | 19:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أبدى النائب عن تحالف سائرون عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الربيعي استغرابه الشديد من سرعة اختيار أمين جديد للامين المتعذر منهل الحبوبي ،

الربيعي عد عملية الاستقالة والتكليف التي تمت خلال ساعات قليلة توحي بأنها كانت مدبرة وليست عفوية وقد تكون هنالك اطراف سياسية تقف خلف الموضوع لمصالح خاصة امتنع الامين السابق منهل الحبوبي عن تنفيذها ، مخاطباً رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ما هي المعايير التي تم اعتمادها في اختيار الامين الجديد السيد علاء كاظم معن وما هي الكفاءة والمؤهلات التي يتمتع بها !!!

وهل كان هو فعلاً اختيارك ام فرض عليك بعد تدخل فاسدين كانوا يتحكمون بالقرار في الحكومات السابقة ؟؟الربيعي طالب الكاظمي بتقديم إيضاحات فورية لخطورة المرحلة وحساسية المنصب الذي من المفترض ان من يتصدى له يمتلك مؤهلات استثنائية خصوصاً وان بغداد تعاني من مشاكل كبيرة سواء على مستوى الخدمات او حتى على مستوى البنى التحتية التي فشل الامناء السابقون من معالجتها ،

مبيناً ان ان عملية الاختيار لامين بغداد الحالي تمت دون تدخل اي طرف ولَم تسمع آراء لجنة الخدمات النيابية او حتى نواب بغداد الذين تفاجؤا من اعلان اسم الامين الجديد الذي نتمنى له التوفيق خدمة لبغداد واهلها .

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