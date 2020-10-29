انطلاق اجتماعات اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة في بغداد

2020/10/29 | 19:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت العاصمة بغداد، الخميس، انطلاق اجتماعات اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة، لوضع الصيغة النهائية لمذكرات التعاون بين البلدين.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (29 تشرين الأول 2020)، أن "اللجان الفنية الفرعية المشتركة بين الجانبين، وبتنسيق من قبل دائرتي المراسم وشؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ناقشت البنود والفقرات الخاصة بالاتفاقيات التي ستوقع بين البلدين السبت المقبل، في قطاعات مختلفة أبرزها المرتبطة بالشؤون (التجارية و الاستثمارية والمالية والفنية والإنتاج والطاقة، فضلا عن الشؤون الخارجية والتنسيق السياسي والقنصلي والقضائي والأمن والموارد البشرية)".

يذكر أن الوفد المصري وصل إلى العاصمة بغداد، في وقت سابق، يضم نحو 50 شخصية بينهم مستشاران وخبراء، تمهيدا لإعداد مذكرات التفاهم المزمع توقيعها بين رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ونظيره المصري، مصطفى مدبولي، خلال الزيارة الأخيرة مطلع الإسبوع المقبل الى بغداد.

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