شرطة كربلاء تصدر توضيحاً بشأن 'اقتحام' ساحة الأحرار

2020/10/29 | 19:42 - المصدر: السومرية نيوز

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نفت شرطة كربلاء، الخميس، الأنباء التي تحدثت عن "اقتحام" ساحة الأحرار في المحافظة، مبينةً أن مفرزة من قسم مكافحة الإجرام ألقت القبض على شخص "يحاول إحداث الفوضى وحرف التظاهرات السلمية عن مسارها".

وقال إعلام شرطة كربلاء في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، " انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات خبر بعنوان (قوة بزي مدني تقوم باقتحام ساحة الأحرار في كربلاء واختطاف زملائهم والفرار بهم الى جهة مجهولة)".

وأضاف البيان، أن "القوات الامنية في كربلاء كانت ولا زالت تعمل لتوفير الأمن والأمان لجميع المتظاهرين السلميين وساحة التظاهر في المحافظة وهناك تعاون مشترك ما بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين لمنع دخول المندسين والمخربين ورفض اعمال العنف والتخريب التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص".وأوضح، أن "ما حصل يوم أمس الأربعاء ليس اقتحاماً أو اختطافاً كما تروج له بعض الصفحات أو القنوات، بل قامت مفرزة من قسم مكافحة الإجرام في شرطة كربلاء بإلقاء القبض على شخص يحاول احداث الفوضى وحرف التظاهرات السلمية عن مسارها من محافظة ذي قار وبحوزته ادوات يريد الاعتداء بها على القوات الأمنية وقد تم إحالته الى القضاء وتوفيقه وفق المادة (240) من قانون العقوبات العراقي".

ودعا البيان إلى "عدم الترويج للأخبار الكاذبة أو الشائعات وعدم التهويل الإعلامي الذي يهدف النيل من القوات الأمنية التي عملت ومنذ اليوم الأول للتظاهرات على عدم حمل السلاح والتعامل الإنساني مع المتظاهرين كونهم يطالبون بحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور" .

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