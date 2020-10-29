زيدان يستقر على الثلاثي الهجومي لريال مدريد

2020/10/29 | 19:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، استقر على شكل الثلاثي الهجومي للنادي الملكي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، ان “زيدان يثق في ثلاثية هازارد وأسينسيو وبنزيما بهجوم ريال مدريد، وكان ينتظر عودة النجم البلجيكي من أجل الدفع بالثلاثي”.

واضافت أن “الثلاثي لم يلعب سويًا من بداية المباراة نهائيًا، منذ انضمام هازارد سوى مرة واحدة وديًا أمام بايرن ميونخ في صيف 2019، خلال فترة الإعداد بالولايات المتحدة الأمريكية”.

أصيب أسينسيو لفترة طويلة قبل العودة يوليو الماضي، كذلك هازارد الذي لم يلعب كثيرًا بسبب الإصابة، لكن زيدان يثق في أن الثلاثي سيضيف الكثير لـ ريال مدريد.

ويعاني ريال مدريد من إهدار الفرص، بسبب سوء استغلالها من فينيسيوس جونيور المهاجم البرازيلي، وحالة رودريجو وإيسكو.

أمام مونشنجلادباخ كانت المرة الثالثة التي يشارك فيها هازارد وأسينسيو لمدة 14 دقيقة، وكانت الأولى 8 دقائق في مواجهة فالنسيا، والثانية ضد مانشستر سيتي بملعب الاتحاد 22 دقيقة.



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