2020/10/29 | 19:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، الخميس، التوزيع الجغرافي لإصابات فيروس كورونا المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت الدائرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 تشرين الاول 2020)، أن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزع على النحو التالي":

عدد الإصابات 629 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————72

ابو دشير ——————33

الاسكان ——————5

الاعلام ——————5

البياع ——————14

التاجي ——————12

الحارثية ——————1

الحرية ——————40

الــدورة -———-——65

الدولعي ——————4

السيدية ——————12

الشالجية ——————14

الشرطة الخامسة———4

الشعلة ——————51

الصالحية ——————4

الطارمية ——————14

الطوبجي ——————1

العامرية ——————4

العطـيـفيـة -—————2

الغزاليـة -—————17

القادسيـة —————-11

الكاظميـة —————30

الكرخ ————————1

المحمودية —————42

المنصور —————-19

المواصلات -————-4

اليـرموك ——-———4

اليوسفية ——————-1

جــكوك —————-3

حي الجامعة ————-25

حي الجهاد -————28

حي الخضراء -————11

حي العامل -————-48

حي العدل ——-——- 10

سبع البور —————3

ســويـب —————2

مجمع الايادي ——--— 1

سكنة جانب الرصافة -———8

محافظة اربيل ———1

محافظة بابل -—— 3

الشفاء:904

الوفيات:2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو غريب في صدارة قائمة الإصابات الجديدة في الكرخ) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو غريب في صدارة قائمة الإصابات الجديدة في الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).