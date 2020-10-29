2020/10/29 | 19:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب الأميركي إليوت إنجل، الخميس، إن البيت الأبيض أخطر الكونغرس بنيته المضي قدما في بيع طائرات أف-35 إلى الإمارات، فيما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أخرى النبأ ذاته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب أميركي: البيت الأبيض يبلغ الكونغرس عزمه بيع طائرات أف-35 إلى الإمارات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب أميركي: البيت الأبيض يبلغ الكونغرس عزمه بيع طائرات أف-35 إلى الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).