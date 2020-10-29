2020/10/29 | 19:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى عضو لجنة الخدمات النيابية النائب علاء الربيعي، اليوم الخميس، استغرابه الشديد من سرعة اختيار أمين جديد للامين المعتذر منهل الحبوبي.

وقال الربيعي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “عملية الاستقالة والتكليف التي تمت خلال ساعات قليلة توحي بأنها كانت مدبرة وليست عفوية، وقد تكون هنالك اطراف سياسية تقف خلف الموضوع لمصالح خاصة امتنع الامين السابق منهل الحبوبي عن تنفيذها”، مخاطباً رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، “ما هي المعايير التي تم اعتمادها في اختيار الامين الجديد علاء كاظم معن وما هي الكفاءة والمؤهلات التي يتمتع بها”.

وتسائل الربيعي، “هل كان هو فعلاً اختيارك ام فرض عليك بعد تدخل فاسدين كانوا يتحكمون بالقرار في الحكومات السابقة ؟”، داعيا الكاظمي “بتقديم إيضاحات فورية لخطورة المرحلة وحساسية المنصب الذي من المفترض ان من يتصدى له يمتلك مؤهلات استثنائية خصوصاً وان بغداد تعاني من مشاكل كبيرة سواء على مستوى الخدمات او حتى على مستوى البنى التحتية التي فشل الامناء السابقون من معالجتها”.

واكد ان “عملية الاختيار لامين بغداد الحالي، تمت دون تدخل اي طرف ولَم تسمع آراء لجنة الخدمات النيابية او حتى نواب بغداد الذين تفاجئوا من اعلان اسم الامين الجديد الذي نتمنى له التوفيق خدمة لبغداد واهلها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: استقالة وسرعة تكليف محافظ جديد الى بغداد توحي بأنها كانت مدبرة وليست عفوية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: استقالة وسرعة تكليف محافظ جديد الى بغداد توحي بأنها كانت مدبرة وليست عفوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).