الانبار.. العثور على صواريخ ومتفجرات بعملية اقتحام المناطق الغربية  

2020/10/29 | 19:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاص..

اعلن مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية ،الخميس، العثور على صواريخ ومتفجرات بعملية اقتحام المناطق الغربية للمحافظة .

وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/ ، ان ” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية اقتحمت مناطق مختلفة من قضاء راوه غربي الانبار ، تمكنت من خلالها من العثور على صواريخ ومتفجرات تعود لخلايا عصابات داعش الاجرامية “.

واضاف ان” القوات الامنية ضبطت خلال عملية اقتحام المناطق المستهدفة ٩ مساطر تفجير وصاروخين كاتيوشا و ٩ وسائل تفجير بالإضافة إلى احباط محاولة تفجير عبوة ناسفة مسلكة معدة للتفجير موضوعة بالقرب من المكان المستهدف” ،مبينا ان” ، وحدة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول المواد المضبوطة دون وقوع اي اصابات بشرية في صفوف القوات الامنية “.



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