مع حلول فصل الشتاء.. صحة ديالى تحذر من الإصابة بالفيروس المركب

2020/10/29 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر عضو خلية الازمة الصحية في محافظة ديالى، وسام سعدون، الخميس، 29 تشرين الأول، 2020، من الاصابة بالفيروس المركب أو المزدوج مع حلول فصل الشتاء.

وقال سعدون في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "صحة المحافظة لديها مخاوف من تحول الفيروس إلى ما نسميه بـ"(الوباء المركب أو المزدوج)، مع حلول فصل الشتاء الذي تنشط فيه الانفلونزا الاعتيادية أو الأمراض الموسمية، ما يعني ذلك زيادة موجات الاصابة بكورونا وبقية الامراض".

واضاف أن "الايام القادمة تتطلب اجراء فحوصات مكثفة وشاملة لمعرفة المصابين بكورونا او الانفلونزا الاعتيادية أو بقية الامراض الاخرى".

واشار إلى أن "العراق يتابع اجراءات دول العالم بعد ارتفاع معدلات الاصابة مؤخرا وآليات التعامل مع الموقف الوبائي في ظل عدم وجود توقيت زمني محدد لاستخدام لقاحات كورونا".

ولفت سعدون إلى أن "السبيل الوحيد لمواجهة اي ارتفاع بالإصابات، مرتبط بالالتزام بالإجراءات الوقائية الشخصية وهي ارتداء الكمامة والكفوف واستخدام المطهرات".

وكان مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، وجه الإثنين (14 أيلول، 2020)، رسالة تحذير إلى المواطنين بشأن فيروس كورونا، مع قرب حلول فصل الشتاء.

وقال الحلفي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المواطنين يصابون بالإنفلونزا الموسمية مع قرب حلول فصل الشتاء، وهذا ما سيجعلهم في حيرة، فيما إذا كانت موسمية أو فيروس كورونا".

وأضاف، أن "المواطنين مطالبون بالتعامل مع الانفلونزا العادية على أنها فيروس كورونا".

وتابع، أن "فيروس كورونا المستجد لا يمكن حسم الجدل بشأنه على الاطلاق، حيث كان الجميع يتوقع ضعفه في فصل الصيف، لكنه لم يتأثر بارتفاع درجات الحرارة وبقي عدد الاصابات على حاله ويأخذ بالارتفاع بشكل مستمر"، مشيراً إلى أن "وزارة الصحة مستعدة لأسوأ الاحتمالات في توسيع عدد الاسرة والفحوصات ".

وبين الحلفي، أن "20% من المصابين بكورونا يصلون إلى المستشفيات في حالة حرجة جدا لأنهم يتعاملون مع أصابتهم على انها انفلونزا موسمية، ويتوفون بعد وقت قصير جدا".

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