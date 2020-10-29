2020/10/29 | 19:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكدت رئيس مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية ناني بيلوسي اليوم الخميس، إنها تشعر بثقة كبيرة في انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا يوم الثلاثاء المقبل.وقالت بيلوسي /حسب شبكة TheHill الامريكية /: أشعر بثقة كبيرة في انتخاب جو بايدن رئيسا يوم الثلاثاء.



ومهما كانت النتيجة النهائية للانتخابات التي ستجرى يوم الثلاثاء، فسيتم انتخابه في 20 كانون الثاني المقبل رئيسا.و​تعتبر بيلوسي من أشد المعارضين لوجود ترامب في السلطة، حيث أنها طالبت بايدن مؤخرا برفض المشاركة في أي مناظرة رسمية تبث على التلفزيون الوطني مع ترامب.وبايدن الديمقراطي، أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيلوسي تؤكد ثقتها بانتخابات جو بايدن رئيسا الثلاثاء المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيلوسي تؤكد ثقتها بانتخابات جو بايدن رئيسا الثلاثاء المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).