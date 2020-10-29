الصحة العالمية : الاصابات بفيروس كورونا وصلت لمنحى خطير في الشرق الاوسط

2020/10/29 | 19:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، رنا الحجة، إن الإصابات بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وصلت لمنحنى خطير، لافتة إلى أن أعدادها بلغت 3 ملايين إصابة و75 ألف وفاة.ورجحت الحجة أن تزيد هذه الأعداد خلال موسم الشتاء المقبل./ انتهى3

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