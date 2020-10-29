البيت الأبيض يبلغ الكونغرس عزمه بيع طائرات F35 إلى الإمارات

2020/10/29 | 19:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال النائب الأميركي إليوت إنجل، الخميس، إن البيت الأبيض أخطر الكونغرس بنيته المضي قدما في بيع طائرات أف-35 إلى الإمارات، فيما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أخرى النبأ ذاته.

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