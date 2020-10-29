ابو غريب والدورة والشعلة تتصدر قائمة الاصابات بكورونا في الكرخ

2020/10/29 | 19:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تصدرت منطق ابو غريب والدورة والشعلى في بغداد، الكرخ، اليوم الخميس، قائمة الاصابات بفيروس كورونا.

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