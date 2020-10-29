2020/10/29 | 20:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

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قالت شركة Pal-V الهولندية إن سيارتها الطائرة “Liberty” حصلت على الموافقات اللازمة السيارة للسير داخل طرقات دول الاتحاد الأوروبي بعد إجراء اختبارات الطيران والقيادة في عام 2012 ،منوهة الى أن التصريح لا يشمل استخدام خاصية التحليق بعد.



وأعلن روبرت دنجمانسيه، الرئيس التنفيذي لشركة PAL-V، التي تصنع أول سيارة طائرة فريدة من نوعها في العالم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دول الاتحاد الأوروبي توافق على استخدام السيارة الهولندية الطائرة وكالة الصحافة المستقلة.

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