ألمانيا.. إصابات كورونا اليومية تتخطى لأول مرة الـ16 ألفا وميركل تدق ناقوس الخطر

2020/10/29 | 20:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ثاني قفزة غير مسبوقة على التوالي،

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا خلال

آخر 24 ساعة أكثر من 16 ألف إصابة جديدة

بفيروس كورونا المستجد.

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض

المعدية اليوم الخميس عن رصد

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