أردوغان: لا يمكن أن يصبح المسلم إرهابيا ولا الإرهابي مسلما

2020/10/29 | 20:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه

لا يمكن أن يكون المسلم إرهابيا ولا

الإرهابي مسلما، مشيرا إلى أن تبرير

التطاول على النبي محمد (ص) بذريعة

الحرية، يعد خداعا بكل معنى الكلمة.

وأوضح أردوغان في كلمة

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