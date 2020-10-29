2020/10/29 | 20:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة،

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن رصد

أكثر من 360 وفاة و17.7 ألف إصابة جديدة

بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة

انتشار الف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات وإصابات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات وإصابات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).