السعودية.. اتاحة مناسك العمرة لمسلمي العالم

2020/10/29 | 20:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، الخميس، إتاحة أداء مناسك العمرة لمسلمي العالم .

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم (29 تشرين الاول 2020)، ان "العالم يتطلع للمرحلة الثالثة من عودة العمرة".

واضافت، ان "الوزارة مستعدة بنسبة 100% لاستقبال المعتمرين".

وكانت السعودية قد اعلنت في وقت سابق، أنه تقرر السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة".

ا.ح

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