التربية النيابية تعلن تغييرا في آلية دوام الطلبة والمنهج الدراسي

2020/10/29 | 20:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت لجنة التربية النيابية، الخميس، الاتفاق مع وزارة التربية على تقليص بعض مفردات المنهج الدراسي، والعمل بالتعليم المدمج، مشيرة إلى ان الدوام في المدارس سيكون يومين في الأسبوع لكل مرحلة.

وذكر رئيس اللجنة، قصي الياسري، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (29 تشرين الأول 2020)، إن النقاشات مع وزارة التربية مستمرة بشأن إيجاد آلية مناسبة يمكن تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد".

وبين الياسري، انه تم "الاتفاق مع وزارة التربية على أخذ موافقة خلية الأزمة ووزارة الصحة قبل تحديد موعد بداية العام الدراسي".

وأشار الى اتفاق لجنته مع وزارة التربية على تقليص بعض مفردات المنهج الدراسي والعمل بالتعليم المدمج وتشكيل لجنة من الوزارة لتحدد المواد التي سيدرسها الطالب من خلال المنصات الإلكترونية والمواد التي سيتم تدريسها في المدرسة أثناء الدوام.

ولفت إلى ان "الدوام في المدارس خلال العام الدراسي المقبل سيكون يومين في الأسبوع لكل مرحلة".

وكانت لجنة التربية النيابية، أكدت في وقت سابق، ان قرار البدء العام الدراسي الجديد مرهون بموافقة خلية الازمة.

وقال رئيس اللجنة، النائب، قصي الياسري، ان "اللجنة قدمت التوصيات الى وزارة التربية بشأن العام الدراسي الجديد".

واشار الى ان "البدء بالعام الدراسي مرهون بتقارير وزارة الصحة وكذلك موافقة خلية الازمة".

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