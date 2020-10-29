2020/10/29 | 20:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ سرى جياد/..



مع دخول فصل الشتاء بدأت دول العالم إجراءاتها للتصدي الى الموجة الثانية من جائحة كورونا، باتخاذ إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار الفايروس الذي تجاوز ضحاياه الملايين عبر العالم.



وعن استعدادات العراق لأحتمالية وصول الموجة الثانية من الفايروس الى العراق، قال مسؤول الأمراض الانتقالية في صحة بغداد الكرخ عامر باقر في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بأنتظار الموجة الثانية ..



حظر التجوال اثبت عدم فاعليته وعلى المواطنين مراجعة المستشفيات وكالة الصحافة المستقلة.

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