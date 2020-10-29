الشرطة تنفي اقتحام ساحة اعتصام واختطاف متظاهرين في كربلاء

2020/10/29 | 20:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنفت قيادة الشرطة في محافظة كربلاء، الخميس، اقتحام ساحة اعتصام من قبل قوة بزي مدني واختطاف متظاهرين.

وذكرت القيادة في بيان، 29 تشرين الأول/أكتوبر، أن "خبرًا بعنوان (قوة بزي مدني تقوم باقتحام ساحة الأحرار في كربلاء واختطاف زملائهم والفرار بهم إلى جهة مجهولة) انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات، ومن أجل نشر الحقائق للرأي العام تود قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت توضح ما حصل".

وأضاف البيان، أن "القوات الأمنية في كربلاء كانت وما زالت تعمل لتوفير الأمن والأمان لجميع المتظاهرين السلميين وساحة التظاهر في المحافظة، وهناك تعاون مشترك ما بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين لمنع دخول المندسين والمخربين ورفض أعمال العنف والتخريب التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص".

وتابع البيان، "نود أن نبين أن ما حصل يوم الأربعاء 28 تشرين الأول/أكتوبر، ليس اقتحامًا أو اختطافًا كما تروج له بعض الصفحات أو القنوات، بل قامت مفرزة من قسم مكافحة الإجرام في شرطة كربلاء بإلقاء القبض على شخص يحاول إحداث الفوضى وحرف التظاهرات السلمية عن مسارها من محافظة ذي قار وبحوزته أدوات يريد الاعتداء بها على القوات الأمنية وقد تم إحالته الى القضاء وتوفيقه وفق المادة (240) من قانون العقوبات العراقي".

ودعا البيان، إلى "عدم الترويج للأخبار الكاذبة أو الشائعات وعدم التهويل الإعلامي الذي يهدف النيل من القوات الأمنية التي عملت ومنذ اليوم الأول للتظاهرات على عدم حمل السلاح والتعامل الإنساني مع المتظاهرين كونهم يطالبون بحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور".

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