إيطاليا تسجل ارتفاعا غير مسبوق للإصابات بكورونا

2020/10/29 | 20:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة – واع

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل 26831 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل حصيلة يومية غير مسبوقة للحالات منذ بدء التفشي في البلاد.

وقالت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 26831، ليصل إلى مستوى 616595 حالة".

وأضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 217 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 38122 حالة".

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، وتأتي بعد أن بلغ هذا العدد يوم 27 أكتوبر 21994 حالة، وفي 28 تشرين الأول 24991".

المصدر: RT

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