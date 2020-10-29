التربية النيابية تكشف عن اتفاق يخص العام الدراسي

2020/10/29 | 20:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، عن اتفاقها على تقليص مفردات المناهج الدراسية وأوقات الدوام بسبب جائحة فايروس كورونا.

وقالت التربية النيابية وفقاً لوكالة الانباء العراقية “اتفقنا على تقليص بعض مفردات المنهج الدراسي والعمل بالتعليم المدمج”.

وأضافت أنه سيتم “تشكيل لجنة تحدد المواد التي ستدرس إلكترونيا وأثناء الدوام بالمدراس”، مؤكدة أن “الدوام في المدارس في العام الدراسي المقبل بواقع يومين بالأسبوع لكل مرحلة”.

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