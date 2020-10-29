2020/10/29 | 20:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، أن أميركا لن تفلح بتطبيق ما فعلته بالامارات والبحرين في العراق في إشارة للتطبيع بين دول الخليج واسرائيل.



وتوقع رضائي بأن مستقبل العراق “سيكون مشرقاً”، مؤكدا أن وسياسة إيران هي “دعم العراق المستقل والقوي والموحد”.



وقال رضائي خلال استقباله أمين عام حركة النجباء: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول ايراني: مستقبل العراق مشرق..



ولن يطبع مع اسرائيل وكالة الصحافة المستقلة.

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