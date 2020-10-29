الزركوشي: السياحة عادت الى بحيرة حمرين والحشد صنع معجزة

2020/10/29 | 20:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، عودة ما اسماها السياحة العائلية الى ضفاف بحيرة حمرين شمال شرق المحافظة.

قال مدير ناحية السعدية (64كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في حديث لـ/ المعلومة/،انه” رغم جائحة كورونا المستمرة منذ 8 اشهر الا ان ما نسميها السياحة العائلية عادت مرة اخرى الى ضفاف بحيرة حمرين وبدات الاعداد بارتفاع خاصة في الاسابيع الاخيرة”.

واضاف الزركوشي،ان” ارتياد العوائل ضفاف بحيرة حمرين كان حلم في السنوات الماضية بسبب المصاعب الامنية الا ان الحشد الشعبي صنع معجزة من خلال تامينها ومنع حصول اي خروقات رغم انها ذات تضاريس معقدة جدا لافتا الى ان بحيرة حمرين ام تسجل اي خروقات منذ عامين وهذا ما دفع ااعوائل لارتيادها”.

واشار الزركوشي الى ان” هناك جهود حثيثة تبذل حاليا من اجل اعلان اكثر من رخصة استثمارية لبناء مجععات سياحية في محيط بحيرة حمرين باعتبارها فرصة رائدة في القطاع السياحي وهناك الكثير من الشركات والمستثمرين لديهم الاستعداد لخوض تجربة الاستثمار في محيط بحيرة حمرين”.

وتعد حمرين اكبر خزين مائي في ديالى كانت لسنوات مرتع للارهاب الا ان الوضع تغير بعد استلام الحشد الشعبي مهمة الاشراف على امنها بشكل مباشر”.،انتهى 25 ف

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