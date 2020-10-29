2020/10/29 | 20:22 - المصدر: عين العراق

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الخميس 29 أكتوبر 2020 | 07:22 مساءً | عدد القراءات : 69

العام الدراسي الجديد في العراق: يومان في الأسبوع وتقليص مفردات المنهج

كشفت لجنة التربية النيابية عن اتفاقها على تقليص مفردات المناهج الدراسية وأوقات الدوام في أيام الأسبوع خلال العام الدراسي الجديد.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري إن النقاشات مع وزارة التربية مستمرة بشأن إيجاد آلية مناسبة يمكن تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد

واكد الياسري الاتفاق مع وزارة التربية على أخذ موافقة خلية الأزمة ووزارة الصحة قبل تحديد موعد بداية العام الدراسي".

وأشار الى اتفاق لجنته مع وزارة التربية على تقليص بعض مفردات المنهج الدراسي والعمل بالتعليم المدمج وتشكيل لجنة من الوزارة لتحدد المواد التي سيدرسها الطالب من خلال المنصات الإلكترونية والمواد التي سيتم تدريسها في المدرسة أثناء الدوام".

ولفت إلى ان الدوام في المدارس خلال العام الدراسي المقبل سيكون يومين في الأسبوع لكل مرحلة

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