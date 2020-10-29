2020/10/29 | 20:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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شهد نادي ريال مدريد أزمة داخلية حاليا، بسبب ما قاله كريم بنزيمة نجم هجوم الفريق المدريدي عن زميله الشاب فينيسيوس جونيور

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أزمة بنزيمة وفينيسيوس..



نار تحرق استقرار ريال مدريد وكالة الصحافة المستقلة.

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