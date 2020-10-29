قمة الأعمال السعودية تقدم 25 توصية لمجموعة العشرين لإنعاش الاقتصاد العالمي

2020/10/29 | 20:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: قدمت قمة مجموعة الأعمال السعودية، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين، 25 توصية لإنعاش الاقتصاد العالمي.واختتمت مجموعة الأعمال السعودية، الثلاثاء، قمة مجموعة الأعمال السعودية تحت شعار "التحوّل من أجل النمو الشامل"، جمعت …

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