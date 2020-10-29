محدث.. تباين أداء الأسهم الأوروبية بالختام بعد قرار البنك المركزي

2020/10/29 | 20:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار المركزي الأوروبي وترقب تطورات كورونا.

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