2020/10/29 | 20:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعلن لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو البطل الأولمبي اللاعب احمد أبو غوش اعتزاله عن المشاركات وتمثيل المنتخب الوطني في المحافل الدولية.



ويعتبر أبو غوش صاحب الميدالية الأولمبية الذهبية الأولى والوحيدة في تاريخ الأردن.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بطل الاردن..



أبو غوش يعلن اعتزاله وكالة الصحافة المستقلة.

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