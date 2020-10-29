الكاظمي يوجه بحسم ملف النازحين بشكل كامل

2020/10/29 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه الجهات المعنية بالعمل على وضع الخطط الملائمة والآليات الكفيلة بحسم ملف مخيمات النازحين بشكل كامل.

وذكر مجيد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء، وجه مستشارية الامن الوطني، وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين وجهاز الامن الوطني وقيادة العمليات المشتركة، بالعمل على وضع الخطط الملائمة والآليات الكفيلة لحسم ملف مخيمات النازحين بشكل كامل".

وأضاف مجيد، أن "التوجيه تضمن، قيام وزارة الهجرة والمهجرين، بالتنسيق مع مستشار الأمن الوطني، لغرض وضع آلية للإسراع في إجراءات التدقيق الأمني بشأن عودة النازحين في مخيمي (الخازر وحسن شام) إلى مناطقهم، كما شمل التوجيه، قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ التوجيه مع الجهات ذات العلاقة".

وأشار إلى أن "التوجيه جاء، خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين، المنعقدة بتاريخ 27 تشرين الأول الجاري".

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