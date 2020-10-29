النفط يواصل خسائره مع عودة القيود للسيطرة على الموجة الثانية لكورونا

2020/10/29 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تراجعت أسعار النفط، الخميس، مواصلة خسائرها بعد أن فقدت 5 بالمئة في الجلسة السابقة، مع إعادة حكومات فرض قيود لاحتواء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا ووسط مؤشرات على تخمة معروض عالمي آخذة بالتنامي.

وبحلول الساعة 07:43 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 8 سنتات بما يعادل 0.21 بالمئة إلى 37.31 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود خام برنت 12 سنتا أو 0.31 بالمئة لتسجل 39 دولارا.

ووسط تزايد إصابات كورونا في أوروبا، فرضت فرنسا لزوم المنازل من الجمعة إلا للأنشطة الضرورية، في حين ستغلق ألمانيا الحانات والمطاعم والمسارح من الثاني من ت2 إلى نهاية الشهر.

وتعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تقليص تخفيضات الإنتاج في كانون الثاني 2021 من 7.7 مليون برميل يوميا حاليا إلى 5.7 مليون برميل يوميا.

وقدمت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أدلة جديدة على تخمة متنامية: فقد زادت مخزونات الخام الأميركية 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 ت2 وهي زيادة فاقت المتوقع.

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