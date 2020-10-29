2020/10/29 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن ارتفاع نسب الشفاء الى اكثر من 90 % بعد تسجيل 675 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا اليوم في تطور ايجابي جداً.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اكثر من 675 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بعد جهود كبيرة بذلت من قبل المؤسسات الصحية جبارة بذلت من قبل الكوادر العاملة في عموم مؤسسات صحة الرصافة والدائرة لتصبح 54290 حالة شفاء .



".

وافاد الساعدي ان "حالات الشفاء التي سجلت اليوم توزعت ضمن المناطق : مدينة الصدر 287 حالة شفاء توزعت على المحلات والقطاعات التابعة لها .



وبقية الحالات توزعت ضمن المناطق التالية : 35 حالة شفاء في منطقة العبيدي .



و 29 حالة شفاء في منطقة كفاءات العبيدي .



و28 حالة شفاء في منطقة حي المنتظر ومثلها في الاعظمية .



و 27 حالة شفاء في كل من النهروان و الراشدية وشارع فلسطين .



و26 حالة شفاء في منطقة حي البتول .



و25 حالة شفاء في منطقة حي اكد .و23 حالة شفاء في منطقة جسر ديالى ومثلها في بوب الشام .و 22 حالة شفاء في منطقة حي النصر ومثلها في جانب صحة الكرخ .و 20 حالة شفاء في منطقةحي الزهراء .و15 حالة شفاء في منطقة حي تونس .



و11 حالة شفاء في جانب صحة بابل .

واوضح ان "نسب الشفاء جاءت بعد المتابعة المستمرة والاشراف على البروتكول العلاجي ومتابعة الحالات المرضية الحرجة في الانعاش والنظام الغذائي وخدمة صحية وفندقية في المؤسسات الصحية بشكل ممتازواضاف المدير العام ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى"

واوضح ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 54290 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أخبار سارة بشأن كورونا من بغداد - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أخبار سارة بشأن كورونا من بغداد - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).