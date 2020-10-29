بعد موافقة اسرائيلية.. ادارة ترامب تبلغ الكونغرس بيع الامارات 50 مقاتلة من الجيل الخامس

2020/10/29 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ابلغت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونغرس بمضيها قدما في بيع 50 مقاتلة من الجيل الخامس من نوع / F-35/ للإمارات.وقالت مصادر، حسب رويترز ان : البيت الأبيض أخطر الكونغرس بأنه ينوي بيع المقاتلات من صنع شركة "لوكهيد مارتن" إلى الإمارات.وسبق أن أكد الجانب الإسرائيلي، وخاصة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، رفضه بين الولايات المتحدة هذه المقاتلات للإمارات، مشددا على ضرورة الحفاظ على "التغلب العسكري النوعي" للقوات الإسرائيلية في المنطقة.وبقيت هذه القضية عالقة حتى بعد إبرام إسرائيل والإمارات يوم 15 ايلول في البيت الأبيض اتفاق سلام تاريخي بين الطرفين، قبل أن يصدر نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته، بني غانتس، يوم 23 الشهر الحالي، بيانا مشتركا أعلن فيه قبول إسرائيل ببيع الولايات المتحدة "أنظمة أسلحة معينة" للإمارات.وحاليا تعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك قواتها هذه المقاتلات من الجيل الخامس./انتهى3

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