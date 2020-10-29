2020/10/29 | 20:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قال النائب الأميركي إليوت إنجل، الخميس، إن البيت الأبيض أخطر الكونغرس بنيته المضي قدما في بيع طائرات أف-35 إلى الإمارات، فيما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أخرى النبأ ذاته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض يبلغ الكونغرس عزمه بيع طائرات F35 إلى الإمارات ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض يبلغ الكونغرس عزمه بيع طائرات F35 إلى الإمارات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).