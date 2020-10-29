2020/10/29 | 20:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} نجح فريق بحثي أسترالي مشترك من جامعة ملبورن وجامعة موناش ومستشفى رويال ملبورن ومعهد فلوري لعلم الأعصاب، وشركة synchron للطب الحيوي للأوعية الدموية العصبية في ابتكار تقنية تسمح لمستخدمها باستخدام الحاسوب عن طريق دماغه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعيداً عن الفأرة ولوحة المفاتيح.. ابتكار مرعب لاستخدام الحاسوب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعيداً عن الفأرة ولوحة المفاتيح.. ابتكار مرعب لاستخدام الحاسوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).