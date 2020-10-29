20 يوماً يفصل العالم عن اعتماد لقاح كورونا

2020/10/29 | 20:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تخطط شركة (Pfizer، Inc.



PFE ) لتقديم طلب إلى إدارة الغذاء والدواء (FDA) لطلب ترخيص استخدام الطوارئ (EUA) للقاح فيروس كورونا الخاص بها في 20 نوفمبر.

ونقلت صحيفة( People Pundit Daily PPD) الامريكية انها تحدثت حصريًا مع مصادر في الشركة على دراية بجهود تطوير لقاح فيروس كورونا في البلاد ، والذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث بشكل رسمي.

وقالت المصادر، انه يمنح القسم 564 من القانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل (FD & C Act ) مفوض إدارة الأغذية والعقاقير ستيفن هان السلطة لتسهيل توافر واستخدام الإجراءات الطبية المضادة ، أو MCMs ، اللازمة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة.

وتسمح سلطة EUA FDA للموافقة على MCMs لمعالجة الحالات المرتبطة بالتهديدات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية (CBRN) أو الأمراض المعدية الناشئة.

كما يعتبر تاريخ 20 نوفمبر هدفًا مثاليا ، لكن شركة Pfizer تعتزم أيضًا بدء بروتوكولات طب الأطفال والأمهات بحلول يناير ، ووفقًا لمصدر مشارك بشكل مباشر في هذا الجهد.



ومع ذلك ، تخبر المصادر صحيفة PPD أن الضرر الذي يلحقه أولئك الذين يقومون بتسييس تطوير اللقاح يتساوى مع اللوبي المناهض للتطعيم.

وجمع نائب الرئيس السابق جو بايدن تاريخًا طويلًا من الشك في لقاح فيروس كورونا.



حيث تساءل بايدن ، المرشح الديمقراطي للرئاسة لعام 2020 ، عما إذا كان اللقاح سيكون “حقيقيًا” وما إذا كان سيتم توزيعه “بأي درجة من الإنصاف والإدراك”.

وقالت كامالا هاريس ، المرشحة لمنصب نائب الرئيس ، إنها قد لا تأخذ لقاحًا لفيروس كورونا تم تطويره في ظل إدارة ترامب.

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