2020/10/29 | 20:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – حقق الجزيرة فوزا عريضا على شباب الأردن برباعية نظيفة، مساء اليوم الخميس، في الجولة الـ11 لدوري المحترفين الأردني، على ستاد الملك عبد الله الثاني.



وسجل محمود مرضي الهدفين الأول والثاني للجزيرة في الدقيقتين 28 و35، فيما أحرز علي علوان الهدف الثالث في الدقيقة 86.



وتكفل البديل موسى العمري بتسجيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري الأردني..



الجزيرة يسحق الشباب ويتمسك بالوصافة وكالة الصحافة المستقلة.

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