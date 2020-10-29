بالوثائق ..دولة القانون تستحصل موافقة رئاسة البرلمان لاضافة مقترح تعديل قانون التقاعدالموحد

2020/10/29 | 20:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عضو اللجنة المالية عبد الهادي السعداوي اليوم الخميس ، “ان كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان تبنت جمع تواقيع اكثر من ٦٠ نائباً لاضافة مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد”.

واوضح السعداوي في بيان اورده مكتبه الاعلامي وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان رئاسة البرلمان وافقت على ادراج مقترح التعديل في قانون التقاعد وحولته الى اللجنة المالية لدراسته، مشيرا ان المقترح يقضي بإنشاء شعبة في كل هيئة او مؤسسة او وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة تعنى بتنظيم المعاملات التقاعدية لموظفي الجهة المرتبطة بها وترسل الى هيئة التقاعد العامة ليقتصر عملها على اصدار هوية التقاعد فقط”.

واكد السعداوي ان هذا المقترح من شأنه تسهيل معاملات المتقاعدين وانهاء الروتين الذي يستمر لاشهر طوال، مضيفاً ان مقترح التعديل على القانون لايحمل اي جنبة مالية بل يندرج ضمن الامور التنظيمية والإجرائية بما يسهم في رفع معاناة المراجعين الى هيئة التقاعد العامة.

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